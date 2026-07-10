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14:00, 10 июля 2026Россия

Описана обстановка в российском морском порту после атаки ВСУ

Слюсарь: В Таганроге продолжается ликвидация возгорания нефтепродуктов после атаки ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Telegram-канал Юрия Слюсаря

В Таганроге продолжается ликвидация возгорания нефтепродуктов после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Обстановку в российском морском порту после атаки беспилотников описал глава Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram.

«Мы видим, что атаки врага прицельно направлены именно на объекты инфраструктуры, особенно места хранения топлива и горюче-смазочных материалов, морской транспорт, который осуществляет транспортировку нефтепродуктов (...) В морском порту продолжают ликвидировать возгорание нефтепродуктов», — обозначил губернатор.

По его информации, на данный момент на месте работают оперативные службы, а также прибыл пожарный поезд. «Пены для тушения достаточно — это важно, чтобы минимизировать выбросы вредных веществ и снизить экологический ущерб», — пояснил Слюсарь.

При этом губернатор констатировал, что быстро ликвидировать такой тип пожара не получится. «Придется переждать несколько дней, прежде чем [жители] вернутся в свои дома», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в Таганроге в границах территорий, где зафиксированы повреждения в результате атаки ВСУ, ввели локальный режим чрезвычайной ситуации. Жителей эвакуировали.

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