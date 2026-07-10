В российском городе ввели режим ЧС после атаки ВСУ

Слюсарь: В Таганроге ввели локальный режим ЧС после атаки ВСУ

В Таганроге в границах территорий, где зафиксированы повреждения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), ввели локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram.

По его словам, жителей домов, попавших в зону ЧС, эвакуировали. «Сейчас в пункте временного размещения находятся 44 человека, из них семеро детей. Людям оказана вся необходимая помощь», — написал чиновник.

Он также сообщил, что на места с последствиями от атак беспилотников в Азове, Азовском районе и Таганроге стянуты силы и средства всех экстренных служб. Перед ними стоит задача локализовать возгорания и не допустить распространения огня.

Ранее Слюсарь сообщил, что после атаки ВСУ в Азове загорелись два пункта хранения нефтепродуктов. Кроме того, в Таганроге загорелся морской порт.

По данным Минобороны, в ночь на 10 июля средства противовоздушной обороны сбили над регионами 376 украинских беспилотников. Под удар попали 13 субъектов, среди которых Новгородская, Псковская, Ленинградская, Калужская области, Московский регион и Крым.