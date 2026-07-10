Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:27, 10 июля 2026Россия

В российском городе ввели режим ЧС после атаки ВСУ

Слюсарь: В Таганроге ввели локальный режим ЧС после атаки ВСУ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Таганроге в границах территорий, где зафиксированы повреждения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), ввели локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram.

По его словам, жителей домов, попавших в зону ЧС, эвакуировали. «Сейчас в пункте временного размещения находятся 44 человека, из них семеро детей. Людям оказана вся необходимая помощь», — написал чиновник.

Он также сообщил, что на места с последствиями от атак беспилотников в Азове, Азовском районе и Таганроге стянуты силы и средства всех экстренных служб. Перед ними стоит задача локализовать возгорания и не допустить распространения огня.

Ранее Слюсарь сообщил, что после атаки ВСУ в Азове загорелись два пункта хранения нефтепродуктов. Кроме того, в Таганроге загорелся морской порт.

По данным Минобороны, в ночь на 10 июля средства противовоздушной обороны сбили над регионами 376 украинских беспилотников. Под удар попали 13 субъектов, среди которых Новгородская, Псковская, Ленинградская, Калужская области, Московский регион и Крым.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Сырский сделал заявление о расширении буферной зоны Россией
    Внешность сыновей Екатерины Климовой и Игоря Петренко вызвала ажиотаж в сети
    Европу призвали пересмотреть запрет на добычу нефти и газа в Арктике
    В российском регионе задумались об электронных очередях на АЗС
    Из-за редкой патологии женщина решила удалить все зубы
    Раскрыто решение Верховного суда по санкциям против Порошенко
    Артемий Лебедев обратил внимание на тонкий юмор Путина в отношении Трампа
    В российском городе ввели режим ЧС после атаки ВСУ
    Немецкий Volkswagen принял непростое решение
    Постпред США при НАТО выступил с призывом по конфликту на Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok