Обстановка после атаки ВСУ на объекты хранения нефтепродуктов в Азове изменилась

Слюсарь: Пожар после атаки ВСУ на объекты хранения нефтепродуктов в Азове локализовали

Пожар после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты хранения нефтепродуктов в Азове локализовали. Подробности об изменившейся обстановке после атаки беспилотников раскрыл глава Ростовской области Юрий Слюсарь на платформе «Макс».

«На двух объектах хранения нефтепродуктов пожар локализован», — обозначил губернатор.

По его информации, в Азове продолжается ликвидация возгораний нефтепродуктов. «На местах развернуты оперативные штабы МЧС, запасов пены, необходимой для тушения пожара, достаточно», — заключил Слюсарь.

Ранее сообщалось, что в Таганроге продолжается ликвидация возгорания нефтепродуктов после удара. Слюсарь констатировал, что быстро ликвидировать такой тип пожара не получится.