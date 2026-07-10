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16:43, 10 июля 2026Россия

Обстановка после атаки ВСУ на объекты хранения нефтепродуктов в Азове изменилась

Слюсарь: Пожар после атаки ВСУ на объекты хранения нефтепродуктов в Азове локализовали
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: канал «Юрий Слюсарь» в MAX

Пожар после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты хранения нефтепродуктов в Азове локализовали. Подробности об изменившейся обстановке после атаки беспилотников раскрыл глава Ростовской области Юрий Слюсарь на платформе «Макс».

«На двух объектах хранения нефтепродуктов пожар локализован», — обозначил губернатор.

По его информации, в Азове продолжается ликвидация возгораний нефтепродуктов. «На местах развернуты оперативные штабы МЧС, запасов пены, необходимой для тушения пожара, достаточно», — заключил Слюсарь.

Ранее сообщалось, что в Таганроге продолжается ликвидация возгорания нефтепродуктов после удара. Слюсарь констатировал, что быстро ликвидировать такой тип пожара не получится.

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