Оплевавший девушку в московском метро выслушал решение суда

В Москве суд арестовал на 11 суток мужчину, пристававшего в метро к девушке

Дорогомиловский районный суд Москвы назначил административный арест Максиму Маткурбанову за приставания к пассажирке метро. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина пробудет под арестом 11 суток по делу о мелком хулиганстве. Установлено, что утром 7 июля в вестибюле станции метро «Кунцевская» он намеренно оплевал незнакомую девушку, чем унизил ее честь и достоинство.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье и Свердловской области возбудили уголовные дела о создании секты, занимающейся педофилией. Ведется работа по установлению всех потерпевших.