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Силовые структуры
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18:24, 10 июля 2026Силовые структуры

Набитые миллионами рублей чемоданы нашли у россиянина в аэропорту

В аэропорту Махачкалы пассажир попытался вывезти чемоданы с 177 млн рублей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В аэропорту Махачкалы таможенники пресекли нелегальный вывоз 177 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе России.

Пачки купюр нашли в чемоданах 38-летнего россиянина, который летел в Бишкек. Он рассказал, что получал эти деньги за продажу недвижимости, и подтвердил свои слова договором купли-продажи. Однако документы не соответствовали требованиям законодательства России, поэтому вывоз российской валюты был запрещен.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении создателей «Империи гусей».

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