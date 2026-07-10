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18:20, 10 июля 2026Интернет и СМИ

Госпитализированную из-за остановки сердца звезду реалити-шоу не смогли спасти

У звезды реалити-шоу «Рожденный таким» Санз остановилось сердце, ее не спасли
Маргарита Щигарева

Фото: @sanz.cristina

У 36-летней звезды американского реалити-шоу про людей с синдромом Дауна «Рожденный таким» (Born This Way) Кристины Санз остановилось сердце, ее не смогли спасти. Об этом пишет Page Six.

О случившемся на странице Санз в соцсетях сообщили ее родители. По их словам, участницу реалити-проекта экстренно госпитализировали, однако врачам не удалось стабилизировать работу ее сердца.

Семья Санз добавила, что ее уход из жизни стал для них шоком и полной неожиданностью. «Мы благодарны за то, что нам удалось быть рядом с ней в последние минуты. (...) Все мы будем хранить в сердце замечательные моменты с Кристиной, которые она нам дарила», — также говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что врачи не смогли спасти 32-летнего американского YouTube-блогера Алекса Симо. У инфлюэнсера был рак толстой кишки четвертой стадии.

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