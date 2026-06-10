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12:35, 10 июня 2026Интернет и СМИ

Боровшегося с раком 32-летнего блогера не смогли спасти

Американского блогера Алекса Симо, заболевшего раком толстой кишки, не смогли спасти
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Cimoooooooo / Youtube

Врачи не смогли спасти американского YouTube-блогера Алекса Симо, заболевшего раком. Об этом сообщает портал TMZ.

Симо не стало 2 июня. Он боролся с раком толстой кишки четвертой стадии.

Блогеру было 32 года. У него осталась жена.

О диагнозе Симо впервые сообщил в марте 2025 года. С тех пор ютубер начал рассказывать о своем лечении от онкологического заболевания в соцсетях. В мае он заявил, что ему осталось недолго жить.

Алекс Симо родился в 1994 году в Лас-Вегасе, штат Невада. Окончил Невадский университет, в разное время работал дизайнером и менеджером. В 2014 году он завел канал на YouTube, где начал выкладывать видео, посвященные популярной японской карточной игре Yu-Gi-Oh! Trading Card Game. На профиль блогера были подписаны 383 тысячи пользователей.

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