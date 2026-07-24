Бывшего президента Украинской ассоциации футбола задержали

Бывшего президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко задержали в Словакии

Бывшего президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко задержали в Словакии. Об этом сообщается в Telegram-канале генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.

Павелко обвиняется в причинении убытков украинскому бюджету в размере 6,6 миллиона долларов. Его задержали в столице Словакии Братиславе. В настоящее время готовится экстрадиция экс-чиновника на Украину.

В ноябре 2022 года Павелко уже арестовывали по обвинению в хищении бюджетных средств. Полтора года спустя он выиграл апелляцию и вышел на свободу. В ноябре 2025-го его снова объявили в розыск по делу о коррупции.

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