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15:29, 24 июля 2026 (обновлено: 16:13, 24 июля 2026)Спорт

Стала известна реакция фанатов киевского «Динамо» на российский флаг в матче Лиги Европы

Между фанатами киевского «Динамо» и ПАОКа произошли столкновения из-за флага России
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jason Cairnduff / Action Images via Reuters

Во время матча второго квалификационного раунда Лиги Европы между киевским «Динамо» и греческим ПАОКом в польском Люблине произошли столкновения с участием болельщиков. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

По информации источника, полиция применила слезоточивый газ после того, как группа украинских фанатов попыталась прорваться в сектор с болельщиками соперника. Отмечается, что в секторе ПАОКа был вывешен российский флаг, что стало одной из причин конфликта.

Ранее главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк отреагировал на появление российского флага на матче против клуба ПАОК. Специалист назвал случившееся провокацией со стороны греческих болельщиков.

Матч между киевским «Динамо» и ПАОКом состоялся 23 июля в польском городе Люблин. Он завершился победой греческой команды со счетом 3:2. Ответный матч пройдет в Греции 30 июля.

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