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19:42, 24 июля 2026 (обновлено: 19:47, 24 июля 2026)Наука и техника

Армия США получит НРТК

Армия США получит НРТК Dire Wolf для доставки припасов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: BLADE / HDT Global

Армия США планирует получить наземные робототехнические комплексы (НРТК) Dire Wolf, которые будут использовать для выполнения логистических задач в сложных условиях. Об этом пишет Army Recognition.

Армия профинансировала разработку НРТК компании BLADE, который предназначен для доставки оборудования, боеприпасов и других грузов. Этот производитель стал одним из пяти разработчиков, которые создают НРТК в рамках армейской программы беспилотной логистики. Также военные рассмотрят предложения компаний AM General, Rheinmetall, Carnegie Robotics и Stratom.

Шестиколесный Dire Wolf получил дизель-электрическую силовую установку и безвоздушные шины Michelin Tweels, которые позволяют продолжать движение после проколов. Характеристики машины не раскрывают.

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