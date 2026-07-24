Российский «Каракал» показали с «Корнетом»

«Известия»: Российский НРТК «Каракал» показали с установленным ПТРК «Корнет»

Российский наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Каракал» показали с установленным на него противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) «Корнет». Об этом сообщает газета «Известия».

Изделие на одном из полигонов Московского военного округа представила компания «Конструкторское бюро приборостроения». По словам ее представителя, самоходный ПТРК способен поражать цели на дистанции до 10 километров, при этом его оператор может располагаться на расстоянии до 3 километров от НРТК.

Также НРТК допускает установку 30-миллиметровой автоматической пушки 2А42 которая может использоваться для штурмов или борьбы с дронами.

В июне холдинг «Высокоточные комплексы» на форуме «Инженеры будущего» показал ПТРК «Корнет-ЭМ» с пультом дистанционного управления.

В декабре 2024 года холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» продемонстрировал маневренные возможности наземных роботизированных платформ «Депеша» и «Каракал».