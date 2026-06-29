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13:11, 29 июня 2026Наука и техника

В России показали дистанционный «Корнет»

В России показали ПТРК «Корнет-ЭМ» с дистанционным управлением
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: MOD Russia / X / Globallookpress.com

Противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет-ЭМ» с пультом дистанционного управления показали на форуме «Инженеры будущего». Об этом сообщил холдинг «Высокоточные комплексы» в Telegram.

Холдинг представил выносную пусковую установку ПТРК с пультом, который может управлять сразу тремя «Корнетами». Система позволяет организовать круговую оборону. При этом оператор ПТРК работает из укрытия.

«Пульт для "Корнета" по изображению сам подсказывает оператору, какие цели наблюдаются. Он может различать танки, боевые машины пехоты, колесную технику», — говорится в сообщении. Также программное обеспечение комплекса может автоматически захватывать цели. Для ее поражения оператор должен перейти в боевой режим и нажать кнопку «пуск».

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