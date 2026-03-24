Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:27, 24 марта 2026Наука и техника

Российский «Варан» в зоне СВО показался с «Корнетом»

Российский НРТК «Варан» в зоне СВО показался с пусковой установкой ПТРК «Корнет»
Иван Потапов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Российский наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Варан» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) показался с пусковой установкой переносного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет». Видео публикует Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Как пишет издание, роботизированная платформа производства научно-производственного центра «Сварог» имеет скорость хода до 50 километров в час и способна работать без подзарядки на дистанции до 10 километров.

В январе Минобороны России сообщило, что роботизированную платформу «Варан» задействовали не только в доставке продовольствия, но и в минировании и разминировании.

В сентябре военное ведомство рассказало, что на совместных российско-белорусских стратегических учениях «Запад-2025» оборону условного противника прорвали роботы.

В частности, при помощи робототехнических комплексов РТК-200, «Кабан», «Богомол» и FPV-дронов были проделаны проходы в минных полях. Для огневого поражения были задействованы роботы «Курьер», «Импульс» и «Варан», оснащенные боевыми модулями. Для поддержки действий роботов и подавления вражеских FPV-дронов использовались комплексы «Омич» и «Импульс» с системами радиоэлектронной борьбы. На перехват беспилотников неприятеля направлялись перехватчики «Елка».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Губернатор Севастополя заявил о сложной ситуации после взрыва в многоэтажке. Раскрыты последние данные о жертвах и версиях ЧП

    Банки ужесточат отношение к молодым россиянам

    Кризисная российская отрасль получила новую поддержку

    В России резко взлетели продажи машин шведско-китайской марки

    Описаны первые секунды после мощного взрыва в доме в Севастополе

    На Украине заявили о вымирании страны

    Хабенский высказался о победе на престижной кинопремии

    Под Москвой женщина на коньках и с детской коляской вышла покататься на тонкий лед водоема

    В Кремле высказались о выборах на Украине

    Россиян призвали носить фартук

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok