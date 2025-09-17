Роботы прорвали оборону на «Западе»

Минобороны России: На учениях «Запад-2025» оборону прорвали роботы

На совместных российско-белорусских стратегических учениях «Запад-2025» оборону условного противника прорвали роботы. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

Мероприятие по прорыву обороны проводилось на полигоне Мулино в Нижегородской области.

В частности, при помощи робототехнических комплексов РТК-200, «Кабан» и «Богомол» и FPV-дронов были проделаны проходы в минных полях. Для огневого поражения были задействованы роботы «Курьер», «Импульс» и «Варан», оснащенные боевыми модулями. Для поддержки действий роботов и подавления вражеских FPV-дронов использовались комплексы «Омич» и «Импульс» с системами радиоэлектронной борьбы. На перехват беспилотников неприятеля направлялись перехватчики «Елка».

Ранее издание Defense News сообщило, что европейские производители работают над созданием дронов-перехватчиков.

Также в сентябре госкорпорация «Ростех» отчиталась об организации поставок модернизированных систем подавления беспилотников «Двина-100М».