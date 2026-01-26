Российский «Варан» задействовали в минировании

Минобороны России: Наземного робота «Варан» задействовали в минировании

Наземную роботизированную платформу «Варан» задействовали не только в доставке продовольствия, но в минировании и разминировании. Об этом сообщает Минобороны России.

О подготовке военнослужащими 92-го саперного полка группировки войск «Запад» наземных роботов «Варан» и «Курьер» к боевому применению в зоне специальной военной операции было рассказано на прикрепленном видео.

«Мины можно сбрасывать, и разминировать также — тралы ставятся», — сообщил сапер-оператор с позывным Рус.

В сентябре Минобороны России рассказало, что на совместных российско-белорусских стратегических учениях «Запад-2025» оборону условного противника прорвали роботы.

В частности, при помощи робототехнических комплексов РТК-200, «Кабан», «Богомол» и FPV-дронов были проделаны проходы в минных полях. Для огневого поражения были задействованы роботы «Курьер», «Импульс» и «Варан», оснащенные боевыми модулями. Для поддержки действий роботов и подавления вражеских FPV-дронов использовались комплексы «Омич» и «Импульс» с системами радиоэлектронной борьбы. На перехват беспилотников неприятеля направлялись перехватчики «Елка».