Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:47, 26 января 2026Наука и техника

Российский «Варан» задействовали в минировании

Минобороны России: Наземного робота «Варан» задействовали в минировании
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Наземную роботизированную платформу «Варан» задействовали не только в доставке продовольствия, но в минировании и разминировании. Об этом сообщает Минобороны России.

О подготовке военнослужащими 92-го саперного полка группировки войск «Запад» наземных роботов «Варан» и «Курьер» к боевому применению в зоне специальной военной операции было рассказано на прикрепленном видео.

«Мины можно сбрасывать, и разминировать также — тралы ставятся», — сообщил сапер-оператор с позывным Рус.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022

В сентябре Минобороны России рассказало, что на совместных российско-белорусских стратегических учениях «Запад-2025» оборону условного противника прорвали роботы.

В частности, при помощи робототехнических комплексов РТК-200, «Кабан», «Богомол» и FPV-дронов были проделаны проходы в минных полях. Для огневого поражения были задействованы роботы «Курьер», «Импульс» и «Варан», оснащенные боевыми модулями. Для поддержки действий роботов и подавления вражеских FPV-дронов использовались комплексы «Омич» и «Импульс» с системами радиоэлектронной борьбы. На перехват беспилотников неприятеля направлялись перехватчики «Елка».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сырский раскрыл стратегию ВСУ

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда взялась теория о двойниках Путина и что сам президент говорил об этом

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Нашедший в мессенджере работу россиянин получил срок

    В Китае заявили об историческом для России президентском сроке Путина

    Британцев призвали научиться у русских мату и производству самогона

    Российский «Варан» задействовали в минировании

    Мужчина поджег дом с россиянкой и ее детьми внутри

    В Еврокомиссии высказались о сроках вступления Украины в ЕС

    Собака помогла поймать убийцу и получила награду

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok