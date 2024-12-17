«Ростех» показал возможности боевых роботов

«Ростех» продемонстрировал маневренность наземных роботов «Депеша» и «Каракал»

Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» показал маневренные возможности наземных роботизированных платформ «Депеша» и «Каракал». Соответствующий ролик опубликовал холдинг в Telegram.

На кадрах показаны испытания гусеничных и колесных боевых машин. Роботы отрабатывали движение по пересеченной местности и преодоление небольших препятствий.

Гусеничная машина «Депеша» может нести до 100 килограммов груза. Аппарат развивает скорость до 15 километров в час. Оператор управляет роботом при помощи джойстика и VR-очков или монитора. Для связи используется радиоканал, который можно заменить оптоволоконной линией. Колесная версия «Депеши» выпускается в двух вариантах: с носилками для эвакуации пострадавших и грузовой платформой.

«При собственном весе в 100 килограммов колесная "Депеша" может перевозить груз в разы больше, а ее скорость может достигать до 30 километров в час. В настоящее время многофункциональная роботизированная платформа проходит всесторонние испытания, в том числе в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Гусеничная платформа «Каракал» способна нести до 500 килограммов различной нагрузки, включая дополнительные модули. Аппарат получил всесуточную систему наблюдения с теле- и тепловизионной камерами. Защищенность машины обеспечивает прочный алюминиевый сплав.

Ранее в декабре индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что некоторые образцы российских наземных роботов уже применяют в бою.