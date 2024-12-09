«Ростех» рассказал о боевых сухопутных роботах

«Ростех»: российские сухопутные роботы уже применяются в бою

Российские сухопутные роботы уже применяются в реальных боевых условиях. Об этом газете «Красная звезда» рассказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

По его словам, госкомпания создает большую линейку сухопутных роботизированных комплексов. «Скажу больше: некоторые образцы роботов уже применяются в бою и подтверждают заложенные характеристики», — добавил Оздоев.

В качестве примера руководитель привел «Депешу», которая благодаря модульной конструкции способна решать широкий спектр задач, в частности, транспортные. К преимуществам платформы Оздоев отнес ее маневренность, компактность, удобство применения в городской среде и сложность в обнаружении.

В ноябре госкорпорация заметила, что дроны-камикадзе вроде «Депеши» разработки холдинга «Высокоточные комплексы» являются надежными помощниками для бойцов на передовой.

В июне «Ростех» сообщил о создании первого в мире наземного FPV-робота-камикадзе «Депеша», способного поражать живую силу и боевые машины.