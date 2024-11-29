В «Ростехе» прокомментировали работу дрона-камикадзе «Депеша»

«Ростех»: дроны-камикадзе «Депеша» — надежные помощники для бойцов на передовой

Дроны-камикадзе вроде «Депеши» разработки холдинга «Высокоточные комплексы» являются надежными помощниками для бойцов на передовой. С такой оценкой в Telegram выступила госкорпорация «Ростех».

В компании прокомментировали ролик с дроном, опубликованный военным корреспондентом Александром Коцем.

В госкорпорации обратили внимание на то, что высокая проходимость наземного беспилотника обеспечивается за счет гусеничной платформы, позволяющей ему с легкостью преодолевать непростые рельефы. «Применение робота на открытой местности позволяет снизить риск для наших солдат и доставить массу неприятностей противнику. Один из вариантов применения — доставка взрывчатки на позиции неприятеля», — добавили в «Ростехе».

В июне госкорпорация заявила, что создала первый в мире наземный FPV-робот-камикадзе «Депеша», способный поражать живую силу противника и его боевые машины.