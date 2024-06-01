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09:51, 1 июня 2024Наука и техника

В России появился первый в мире наземный робот-камикадзе

«Ростех» разработал первый в мире наземный FPV-дрон-камикадзе «Депеша»

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В России создали первый в мире наземный FPV-робот-камикадзе «Депеша». Он может поражать живую силу противника, а также его боевые машины, рассказали в пресс-центре госкорпорации «Ростех».

Утверждается, что последними разработками холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в состав «Ростеха», стали роботизированные комплексы «Депеша» (сделан в АО КБП) и «Багги» (ВНИИ Сигнал). «В настоящее время наземные роботы проходят всесторонние испытания, в том числе в зоне проведения специальной военной операции», — сказано в сообщении.

«Депеша» собран на специальной платформе и управляется оператором уже с помощью джойстика и FPV-шлема. «Багги» — это колесная платформа, которая управляется с помощью джойстика и планшета, утверждают в компании. Уникальность состоит в том, что роботов можно использовать «как наземные дроны-камикадзе для поражения целей противника подрывом заряда».

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