«Ростех» рассказал об испытаниях робота-сапера

«Ростех» начал новый этап испытаний робота-сапера МГР-4 «Шмель»

Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» начал новый этап опытной эксплуатации машины гуманитарного разминирования МГР-4 «Шмель». Об этом рассказали в госкорпорации.

Испытания робота-сапера проходят в реальных условиях. МГР-4 используют для разминирования гражданских объектов в новых регионах. Отмечается, что главной особенностью «Шмеля» стала система дистанционного управления с внешними датчиками и камерами, которая позволяет проводить разминирование дистанционно.

«Сегодня "Ростех" проводит комплексные испытания МГР-4 в реальных условиях. Это позволило оперативно доработать машину. Например, "Шмель" получил новый противоминный трал. Он особенно эффективен против малоразмерных противопехотных мин, которые представляют серьезную угрозу для мирных жителей. При этом МГР-4 сохранил свое главное преимущество — робот позволяет оператору находиться в безопасном месте — на расстоянии до 1000 метров», — сообщил индустриальный директор кластера обычных вооружений и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев. Он также отметил, что испытания планируют завершить во второй половине 2024 года.

Специалисты внесли в конструкцию робота-сапера ряд изменений и адаптировали его размеры под габариты стандартного полуприцепа. Обновленный «Шмель» можно увидеть на выставке «Комплексная безопасность».

В апреле стало известно, что тяжелый робототехнический комплекс разминирования «Сталкер» начал испытания в зоне специальной военной операции под Авдеевкой. Изготовленная на заводе «ДСТ-Урал» машина получила бойковый трал.