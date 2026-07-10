В подмосковной реке обнаружили туши рыб

Жители подмосковного Королева пожаловались на туши рыб в Клязьме

Жители подмосковного Королева обнаружили туши рыб в реке Клязьме, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Об обнаружении рыбы сообщили жители микрорайона Первомайский жилого комплекса (ЖК) «Ривер Парк». По их словам, погибшую рыбу начали замечать вдоль берега с 7 июля, и с тех пор ее количество увеличилось.

Местные жители говорят, что рядом расположен пляж, где регулярно отдыхают и купаются люди, в том числе дети. По их словам, на этом участке реки также обитают утки и другие животные, а рыбой питаются чайки.

В администрации Королева сообщили, что река была обследована, признаков сброса сточных вод, отходов производства и бытового мусора в реку не было обнаружено. Специалисты также взяли пробы воды для лабораторного анализа. Результаты будут готовы до 17 июля.

Ранее российские ученые разработали способ отслеживать загрязнение водоемов по активности белков в печени рыб. Количество белка растет, поскольку занимается обезвреживанием опасных веществ в водоемах. При интенсивном загрязнении он начинает работать активнее.