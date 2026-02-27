Реклама

18:26, 27 февраля 2026Экономика

Ученые нашли необычное применение рыбам

Российские ученые научились отслеживать загрязнение водоемов с помощью рыб
Александра Качан (Редактор)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Российские ученые разработали способ отслеживать загрязнение водоемов по активности белков в печени рыб. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Veterinary Sciences.

Исследователи выяснили, что пестициды и промышленные отходы из рек и озер могут накапливаться в тканях рыб. При этом в печени рыб есть белки, которые обезвреживают опасные вещества. Когда токсинов слишком много, белок начинает работать интенсивнее — по его активности ученые могут понять степень загрязнения водоема.

Так, у рыб, пойманных в загрязненных районах Ладожского озера, уровень фермента цитохром P450-редуктаза, играющего главную роль в разрушении токсинов, в 15-20 раз выше, чем у здоровых особей. Кроме того, у этих рыб обнаружили повреждения печени (до 33 процентов клеток) и органов дыхания.

По словам авторов работы, использование цитохром P450-редуктазы в качестве ключевого индикатора позволит создать более дешевые и точные системы мониторинга состояния водоемов. В будущем это поможет в работе природоохранных служб.

Ранее власти Новороссийска объяснили жалобы жителей на загрязнение реки Озерейки «визуальным восприятием, которое является психологической особенностью».

