Власти российского города объяснили жалобы жителей на грязную реку особенностями психики

Власти Новороссийска списали жалобы на грязную реку на психику жителей

Власти Новороссийска объяснили жалобы жителей на загрязнение реки Озерейки на «визуальное восприятие, которое является психологической особенностью». Они заявили, что река в порядке, но позже извинились за свои слова, передает «Подъем».

По словам жителей, несколько дней назад вода в реке стала мутной, начала пениться и издавать запах канализации. Сотрудники МУП «Водоканал» осмотрели территорию в районе сброса вод с очистных сооружений и заявили, что в поступающей в реку воде не было выявлено признаков загрязнений, а мнение жителей основано на их субъективном восприятии.

«Органолептическое или визуальное восприятие очищенной сточной воды, которое является вашей психологической особенностью, или вашим представлением о том, как должен выглядеть данный сток, может не соответствовать ожидаемому, при этом нормативы очистки будут в пределах нормы», — отметили эксперты.

Позже администрация города извинилась за такую формулировку. В пресс-службе заявили, что специалисты уже начали проверку уровня загрязнения Озерейки.

Ранее в одной из школ в Кемерово произошел потоп из фекалий. При этом руководство учебного заведения заверило, что прорвало трубу с обычной водой.