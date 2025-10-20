Экономика
14:24, 20 октября 2025Экономика

Власти российского города объяснили жалобы жителей на грязную реку особенностями психики

Власти Новороссийска списали жалобы на грязную реку на психику жителей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Власти Новороссийска объяснили жалобы жителей на загрязнение реки Озерейки на «визуальное восприятие, которое является психологической особенностью». Они заявили, что река в порядке, но позже извинились за свои слова, передает «Подъем».

По словам жителей, несколько дней назад вода в реке стала мутной, начала пениться и издавать запах канализации. Сотрудники МУП «Водоканал» осмотрели территорию в районе сброса вод с очистных сооружений и заявили, что в поступающей в реку воде не было выявлено признаков загрязнений, а мнение жителей основано на их субъективном восприятии.

«Органолептическое или визуальное восприятие очищенной сточной воды, которое является вашей психологической особенностью, или вашим представлением о том, как должен выглядеть данный сток, может не соответствовать ожидаемому, при этом нормативы очистки будут в пределах нормы», — отметили эксперты.

Позже администрация города извинилась за такую формулировку. В пресс-службе заявили, что специалисты уже начали проверку уровня загрязнения Озерейки.

Ранее в одной из школ в Кемерово произошел потоп из фекалий. При этом руководство учебного заведения заверило, что прорвало трубу с обычной водой.

