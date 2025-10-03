В российской школе произошел потоп из фекалий

В школе Кемерова прорвало канализацию

В школе № 91 города Кемерова образовался потоп из фекалий. Такой информацией поделились учащиеся, сообщает «Подъем».

В самой школе заверили, что прорвало трубу с обычной водой, а ситуацию с потопом фекалий раздули. Утечку устранили за 15-20 минут, добавили представители школы, а сама площадь залива составила 2-3 метра.

При этом школьники рассказали, что трубу прорвало на третьем этаже, вода начала стекать на второй, а коридор и класс заполнила коричневая жидкость.

В настоящее время в школе все починили, а уроки продолжатся «по штатному расписанию минута в минуту, как положено», рассказали в администрации учебного заведения.

Ранее стало известно, что жилой дом в Липецке на улице Стаханова постоянно затапливает после дождей и во время таяния снега. Экспертиза выяснила, что проблема решается только с помощью дорогого ремонта, денег на который нет ни у жильцов, ни у управляющей компании.