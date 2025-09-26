Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
01:27, 27 сентября 2025Экономика

В российском городе 20-летний дом превратился в Титаник

В Липецке 20-летний дом превратился в Титаник из-за строительного брака
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал «Народный фронт | Липецкая область»

В Липецке жилой дом превратился в Титаник из-за непросыхающего подвала. Здание было построено всего 20 лет назад, уточняет «МОЕ! Липецк».

На постоянные заливы жалуются жильцы дома по улице Стаханова. Коммунальная проблема приобрела хронический характер — подвал подтапливает с самой сдачи дома в эксплуатацию. Вода стабильно прибывает с наступлением дождей и таянием снега. Справиться с подтоплениями не помогла даже смена управляющей компании: организация лишь откачивает воду.

После многократных обращений в департамент ЖКХ и прокуратуру жильцам удалось добиться экспертизы дома. Проверки не выявили протечек коммуникаций, следовательно, причиной постоянных заливов является отсутствие проектной гидроизоляции и вентиляции подвала. Кроме того, в отмостке здания появились трещины, сквозь которые к фундаменту подступают поверхностные воды. Одного капремонта мало — требуется установить дренажную систему и гидроизоляцию. Средств на это нет ни у собственников, ни у УК. На помощь жильцам пришел Народный фронт — общественники обратились в департамент ЖКХ для финансирования работ.

Ранее на ежемесячные фекальные потопы посетовали жильцы одного из домов в селе Ново-Ленино Иркутской области. Дом стоит меньше пяти лет, но с самого его заселения здание стало топить сточными водами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Захарова сделала заявление о провокациях Украины против НАТО

    В МИД заявили о беспрецедентном давлении США на КНДР

    В небе над российским городом прогремели взрывы

    Совбез ООН отверг предложение России и Китая по Ирану

    Депутат Рады возмутился активным использованием русского языка на западе Украины

    Во Франции сообщили о планах 12 стран создать коалицию для финансовой поддержки Палестины

    Мимо Земли пронесся двухметровый астероид

    Лавров выступил перед главами МИД БРИКС

    США начали готовить удары по Венесуэле

    Россиян предупредили об опасности звонков со сбросом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости