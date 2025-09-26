В российском городе 20-летний дом превратился в Титаник

В Липецке 20-летний дом превратился в Титаник из-за строительного брака

В Липецке жилой дом превратился в Титаник из-за непросыхающего подвала. Здание было построено всего 20 лет назад, уточняет «МОЕ! Липецк».

На постоянные заливы жалуются жильцы дома по улице Стаханова. Коммунальная проблема приобрела хронический характер — подвал подтапливает с самой сдачи дома в эксплуатацию. Вода стабильно прибывает с наступлением дождей и таянием снега. Справиться с подтоплениями не помогла даже смена управляющей компании: организация лишь откачивает воду.

После многократных обращений в департамент ЖКХ и прокуратуру жильцам удалось добиться экспертизы дома. Проверки не выявили протечек коммуникаций, следовательно, причиной постоянных заливов является отсутствие проектной гидроизоляции и вентиляции подвала. Кроме того, в отмостке здания появились трещины, сквозь которые к фундаменту подступают поверхностные воды. Одного капремонта мало — требуется установить дренажную систему и гидроизоляцию. Средств на это нет ни у собственников, ни у УК. На помощь жильцам пришел Народный фронт — общественники обратились в департамент ЖКХ для финансирования работ.

