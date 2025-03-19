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17:41, 19 марта 2025Экономика

В российском регионе пожаловались на постоянные фекальные потопы

Жильцы дома в Иркутской области сообщили, что его ежемесячно топит нечистотами
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: страница «Народный фронт I Иркутская область» во Вконтакте

Жители села в Иркутской области пожаловались, что один из построенных недавно домов регулярно затапливает фекалиями. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе регионального отделения «Народного фронта».

По словам жильцов, дом в селе Ново-Ленино по адресу улица Норильская, 6/1 ввели в эксплуатацию менее пяти лет назад, однако проблемы со сточными водами в нем возникли сразу после заселения. На записи можно увидеть, как из колодца на дорогу льется вода.

«Топит постоянно канализацией, стабильно раз в месяц, наш дом. Куда только не обращались: природоохранная прокуратура, администрация и так далее. (...) Застройщик проблему не решает, никто ее не может решить. Запах стоит отвратительный», — посетовал мужчина. Он добавил, что нечистоты попадают в ливневку и затем в грунт, нанося ущерб экологии.

Жильцы отметили, что водоканал не сразу приезжает на их вызовы, а специалисты обвиняют их в том, что они сами виноваты в засорах канализации и, как следствие, фекальных потопах. Между тем жители Ново-Ленино предполагают, что причина частых аварий — строительные дефекты и коллектор, требующий реконструкции.

В Хабаровске жильцы многоквартирного дома в Хабаровске рассказали, что все пять этажей в нем затапливает на протяжении более чем полумесяца.

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