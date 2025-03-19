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10:39, 19 марта 2025Экономика

В российском городе пожаловались на потоп длиной в полмесяца

Хабаровчане пожаловались, что подъезд дома более полумесяца заливает водой
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

В Хабаровске жильцы одного из многоквартирных домов пожаловались, что все пять этажей в нем более полумесяца заливает водой. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Amur Mash.

Речь идет о постройке в квартале ДОС. По словам жильцов, потоп в одном из подъездов продолжается с конца февраля, однако управляющая компания и администрация города в ответ на обращения лишь обещают устранить проблему. В мэрии и вовсе заявили, что протекающую крышу починили и почистили от снега. Между тем на записи, сделанной одним из жильцов, можно увидеть капающую с потолка в тазы воду в подъезде, а также разводы на потолке оранжевого цвета. Мужчина отметил, что протечка кровли никуда не делась.

Накануне с аналогичной проблемой столкнулись жители Новосибирска. Так, в доме на улице Кропоткина, 127, один из подъездов залило талым снегом, а проводку с пятого по девятый этаж замкнуло, из-за чего жильцы остались без света.

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