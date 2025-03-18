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17:18, 18 марта 2025Экономика

В российском городе целиком затопило девятиэтажный дом

В Новосибирске целиком затопило девятиэтажный дом
Полина Кислицына (Редактор)

В Новосибирске целиком затопило девятиэтажный дом. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash Siberia.

Речь идет о доме в микрорайоне «Чистая слобода», расположенном по адресу улица Кропоткина, 127. Так, второй подъезд залило талым снегом, а проводку с пятого по девятый этаж замкнуло, в результате чего жильцы остались без электричества. При этом вернуть свет в квартиры смогут только тогда, когда все высохнет.

От потопа пострадал и дом на улице Титова, 257/1. По словам жильцов, лить начало в четыре утра, а в прошлый раз подобный инцидент произошел полтора года назад. На записи, сделанной одним из них, можно увидеть, как вода стекает по стенам и ступеням подъезда и скапливается на полу.

Ранее в этот же день стало известно, что в Прокопьевске Кемеровской области квартиру залило талой водой с крыши.

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