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10:53, 18 марта 2025Экономика

Снег с крыши растаял и затопил квартиру в российском городе

В Прокопьевске затопило квартиру талыми водами с крыши
Мария Черкасова

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Прокопьевске Кемеровской области затопило квартиру талой водой с крыши, сообщает издание «Новости Кузбасса».

По словам местных жителей, крыша постоянно протекает в доме по улице Вершинина, 8. Каждую весну владелец квартиры обращается в управляющую компанию (УК) с жалобами, но ситуация остается неизменной — несмотря на смену двух УК. Ничто не изменилось и после ремонта крыши в августе 2024 года. По словам очевидцев, весной потоп от растаявшего снега затронул все этажи здания.

Ранее жители поселка Лукино Нижегородской области пожаловались на текущую из-под крана зеленую воду. Жидкость поменяла цвет после ремонта, когда жителей дома на 11 дней оставили без воды.

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