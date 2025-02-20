Жители российского региона пожаловались на текущий из кранов «тархун»

В Нижегородской области пожаловались на текущую из кранов воду цвета тархуна

Жители поселка Лукино Нижегородской области обнаружили, что из кранов течет зеленая вода. О проблемах с водоснабжением у сельчан рассказал глава местного самоуправления Балахнинского муниципального округа Андрей Дранишников в своем Telegram.

Из-за прорыва трубы канализации в поселке затопило несколько улиц. Устраняя последствия аварии, коммунальщики оставили местных жителей без холодной воды на целых 11 дней. Когда подачу ресурса возобновили, качество воды лишь сильнее возмутило сельчан. Вода из кранов одного из домов пошла зеленого цвета, причем не илистого оттенка, а скорее тархуна. С жалобой на качество воды выступили восемь квартир.

На возмущения в соцсетях обратили внимание в местных органах самоуправления. Вместе с сотрудниками управляющей компании и коммунальной службы в доме был проведен осмотр водопроводных сетей. «По результатам общения с жителями и осмотра сантехприборов определили, что проблема возникает во внутриквартирной системе водоснабжения. Взяли воду на анализ. Будем выяснять причины возникновения данной ситуации», — отчитался Дранишников.

Ранее ярко-голубая вода потекла из кранов жителей Находки. На качество воды обратили внимание и в городской прокуратуре. В ходе проверки выяснилось, что окрашенная вода попала из водозаборного бачка, установленного в одной из квартир. Ответственность за произошедшее возложили на руководство управляющей компании.