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11:45, 14 января 2025Экономика

У россиян из кранов полилась голубая вода

Жители Находки пожаловались на голубую воду из кранов
Мария Черкасова

Фото: Unsplash

Жители Находки пожаловались на текущую из кранов голубую воду, сообщает Telegram-канал прокуратуры Приморского края.

Жители одной из квартир дома №12 на улице Арсеньева записали ролик о том, что из водопроводного крана у них идет вода ярко-голубого цвета. После попадания ролика в соцсети местная прокуратура организовала проверку.

Специалисты приехали на место и выяснили, что причиной произошедшего стала неисправность обратного клапана на внутридомовых сетях. Из-за этого вода, окрашенная химическим составом, попала в краны из водозаборного бочка, установленного в одной из квартир. В настоящее время ожидается прибытие специалистов для отбора проб воды в квартирах.

Директору управляющей компании внесено представление. После завершения лабораторных исследований будет решен вопрос об административной ответственности должностных лиц.

Ранее у жителей Челябинска из-под крана потекла вода ярко-зеленого цвета. В Урало-Сибирской теплоэнергетической компании («Устэк») объяснили, что специалисты окрасили воду специально, чтобы выявить места протечки труб.

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