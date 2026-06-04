ПМЭФ-2026. День первый

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:03, 4 июня 2026МирЭксклюзив

В Германии заявили о способном насмешить Россию решении

Депутат бундестага Котре: Россия посмеется над 5000 солдатами бундесвера в Литве
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПМЭФ

Фото: Jens Büttner / picture alliance via Getty Images

Размещение бундесвера в Литве является «вотумом недоверия» России, и это решение может насмешить Москву. С таким заявлением выступил депутат бундестага (парламента) ФРГ от крайне правой партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Штеффен Котре в комментарии «Ленте.ру» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Это, конечно, вотум недоверия России, совершенно ясно», — высказался политик.

Котре назвал контрпродуктивным решение разместить в Литве бригаду бундесвера и назвал его уступкой антироссийской политике стран Прибалтики. Он подчеркнул, что пятитысячное подразделение не будет играть значимой роли в случае гипотетического вооруженного конфликта с Россией, и призвал Берлин «не подливать масла в огонь». По мнению депутата, немецким властям необходимо снизить накал риторики и попытаться снова найти точки соприкосновения.

«Россия, конечно, посмеется над 5000 солдатами — это ничто. Это также не станет проблемой в случае обострения ситуации», — подчеркнул политик.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил Европу о возможных последствиях военной агрессии против Москвы. Дипломат также повторил тезис, что Россия не собирается нападать на Европу, поскольку Москве это «совершенно ни к чему».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Три страны начали помогать Украине организовать переговоры с Россией

    В Москве объявили желтый уровень опасности из-за грозы с дождем

    Взрослая женщина больше года выдавала себя за 12-летнюю девочку и жила в чужой семье

    Перечислены способные защитить мозг от старения растения

    Штурм Рай-Александровки бойцами ВС России сняли на видео

    Одна европейская страна захотела разместить ядерное оружие США

    Россиян предупредили об использующих ChatGPT в качестве приманки мошенниках

    Трамп сделал важное заявление по Ирану

    В Германии заявили о способном насмешить Россию решении

    ВСУ атаковали Севастополь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok