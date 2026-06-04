Депутат бундестага Котре: Россия посмеется над 5000 солдатами бундесвера в Литве

Размещение бундесвера в Литве является «вотумом недоверия» России, и это решение может насмешить Москву. С таким заявлением выступил депутат бундестага (парламента) ФРГ от крайне правой партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Штеффен Котре в комментарии «Ленте.ру» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Это, конечно, вотум недоверия России, совершенно ясно», — высказался политик.

Котре назвал контрпродуктивным решение разместить в Литве бригаду бундесвера и назвал его уступкой антироссийской политике стран Прибалтики. Он подчеркнул, что пятитысячное подразделение не будет играть значимой роли в случае гипотетического вооруженного конфликта с Россией, и призвал Берлин «не подливать масла в огонь». По мнению депутата, немецким властям необходимо снизить накал риторики и попытаться снова найти точки соприкосновения.

«Россия, конечно, посмеется над 5000 солдатами — это ничто. Это также не станет проблемой в случае обострения ситуации», — подчеркнул политик.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил Европу о возможных последствиях военной агрессии против Москвы. Дипломат также повторил тезис, что Россия не собирается нападать на Европу, поскольку Москве это «совершенно ни к чему».