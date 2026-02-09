«Это будет уже не специальная военная операция». Лавров предупредил Европу о последствиях военной агрессии против России

Лавров: Россия даст полноценный военный ответ на агрессию Европы

Россия даст полноценный военный ответ в случае агрессии со стороны Европы. Об этом предупредил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Если Европа свои угрозы реализует и начнет нападать на Российскую Федерацию, президент [РФ Владимир Путин] сказал: это будет не специальная военная операция с нашей стороны», — сказал министр.

Это будет полноценный военный ответ всеми имеющимися у нас средствами

Сергей Лавров глава МИД РФ

Он также повторил тезис, что Россия не собирается нападать на Европу, поскольку Москве это «совершенно ни к чему». Ранее Путин говорил, что сообщения о якобы подготовке Москвой нападения на страны региона являются «полной чушью и прямой ложью».

Стало известно о планах НАТО начать войну с Россией за 72 часа

Лавров оценил планы НАТО начать войну с РФ. Он напомнил о публикации газеты Financial Times, в которой говорится, что российской стороне будут представлены практически в форме ультиматума «гарантии безопасности» Украине. «Они, дескать, означают, что если Россия посмеет вдруг напасть на Украину, или (если они как умные ребята) организуют провокацию под ложным флагом, которая позволит обвинить Россию, то тут же, через 24 часа, они это осуждают и дают Украине карт-бланш на продолжение войны. Через 48 часов они собирают всех "желающих" воевать, а через 72 часа к ним присоединяются Соединенные Штаты. Это бред, но весьма показательный», — отметил глава российской дипломатии.

При этом на Западе все чаще звучат заявления, будто Европа уже находится в состоянии войны с Россией. В частности, подобное мнение высказала замглавы дипломатической службы Европейского союза (ЕС) Белен Мартинес Карбонель. Однако она отметила, что Евросоюз пока не движется к войне «с мобилизацией европейских граждан, сражающихся на фронтах».

На фоне таких высказываний министерство обороны Польши разослало жителям страны «Руководство по безопасности», содержащее инструкции на случай войны и других чрезвычайных происшествий. В нем содержатся сведения не только о ситуациях, связанных с военной и ядерной угрозой, но также информация о том, что должно быть готово дома, как вести себя при эвакуации, какие вещи должны быть готовы и упакованы для действий в соответствующей ситуации.

Германия перебросила танки к границе с Белоруссией

В январе в Литву прибыли два боевых батальона бундесвера в рамках ожидаемого наращивания военного присутствия, в результате которого к 2027 году в крупнейшей балтийской стране может быть размещено более 5000 военнослужащих. Помимо личного состава, у границ Белоруссии появились 105 немецких танков.

Обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Питер Сучиу предположил, что перемещение войск и техники — это часть плана НАТО OPLAN DEU по войне с Москвой, в котором центральная роль отведена Берлину. По оценке аналитика, появление немецких войск в Литве призвано сдерживать Российскую армию и обеспечить Берлину время для ответа в случае вторжения Москвы.

Однако в ходе учений, имитировавших вторжение России в Литву, организованных газетой Die Welt совместно с Немецким центром военных игр при Университете Гельмута Шмидта, страны НАТО не смогли противостоять России. Целью военной игры было оценить готовность стран Прибалтики и Североатлантического альянса к гипотетическому вторжению. При отсутствии американского руководства российской стороне удалось «установить господство над Прибалтикой» всего за несколько дней.