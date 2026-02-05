Реклама

09:59, 5 февраля 2026Мир

Европа испугалась России

WSJ: В Европе испугались потенциального нападения России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Фото: Heiko Becker / Reuters

Европейские страны испугались потенциального нападения России. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«По нашей оценке, Россия сможет перебросить значительные объемы войск в течение года. Мы видим, что они наращивают свои стратегические резервы и расширяют свое присутствие и ресурсы вдоль границ НАТО», — заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс.

Советник по нацбезопасности Литвы Дейвидас Матулионис добавил, что в его стране «очень заметно беспокойство».

Россия неоднократно заявляла, что у нее нет планов нападения на Европу. Российский лидер Владимир Путин говорил, что сообщения о якобы подготовке Москвой нападения на страны региона являются «полной чушью и прямой ложью».

При этом замглавы дипломатической службы Европейского союза (ЕС) Белен Мартинес Карбонель заявила, что Европа уже находится в состоянии войны с Россией. При этом она отметила, что Евросоюз пока не движется к войне «с мобилизацией европейских граждан, сражающихся на фронтах».

