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04:54, 12 июня 2026Забота о себе

Врач назвал лучший способ утолить жажду в жару

Врач Абызов: В жару лучше всего пить обычную воду
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: 21 swan / Unsplash

Лучший способ утолить жажду во время жары — обычная вода. Об этом РИА Новости сообщил врач-терапевт медицинской компании "СберЗдоровье" Алексей Абызов.

«Лучше всего утолять жажду в жару чистой питьевой водой, так как она эффективнее всего восполняет потерю жидкости организмом, что позволяет избежать риска обезвоживания», — пояснил специалист.

Также врач порекомендовал домашние напитки без сахара, например, воду с ягодами, лимоном, мятой или травяные чаи.

Ранее терапевт, гастроэнтеролог Артем Мацола предостерег от употребления такого набирающего популярность в России напитка, как «hard tea» (англ. «крепкий чай»). Мацола заявил, что в подобных «крепких чаях» содержание алкоголя может достигать 10 процентов, в связи с этим их можно считать скрытым провокатором алкоголизма.

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