Украина начала срочно эвакуировать заводы из Краматорска

Economist: Власти Украины в спешке эвакуируют заводы из Краматорска

Власти Украины начали срочно эвакуировать металлообрабатывающие заводы из Краматорска в Донецкой народной республике (ДНР) в город Перечин на западе страны. Об этом сообщает британское издание The Economist.

«"Новый Краматорск" — это сокращенное название попытки перенести промышленное сердце города с его заводами в Перечин, сонный городок с населением семь тысяч человек на западной границе Украины. Мало кто считает, что времени осталось много. Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ) только что объявил о закрытии и увольнении или переводе своих рабочих», — указано в статье.

Отмечается, что более 3,5 тысяч рабочих уже эвакуировали в Перечин. Чиновники надеются на помощь правительства в вопросе строительства нового индустриального парка в Перечине, однако, пишет газета, в городе, которому предстоит принять высокотехнологичные производства, до этого не занимались даже развитием дорожной сети.

Ранее Украина начала принудительную эвакуацию из другого города в ДНР — Славянска. «Речь идет об отдельных улицах Славянска, Краматорска, поселков Беленькое и Малотарановка, села Приволье», — отмечается в сообщении.