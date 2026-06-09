Украина начала принудительную эвакуацию из Славянска

Украина начала принудительную эвакуацию нескольких улиц Славянска и Краматорска

Украина начала принудительную эвакуацию из подконтрольных Киеву районов Донецкой Народной Республики (ДНР), включая несколько улиц Славянска и Краматорска. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Речь идет об отдельных улицах Славянска, Краматорска, поселков Беленькое и Малотарановка, села Приволье», — отмечается в сообщении. Уточняется, что эвакуация не несет добровольного характера.

Ранее украинский аналитический центр Deep State сообщил, что армия России успешно продвигается в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике, вытесняя войска Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также сообщается, что 6 июня Вооруженные силы России заняли населенный пункт Шевченко в Харьковской области. Из сводки Минобороны следует, что за сутки Киев потерял в зоне специальной военной операции почти 1300 бойцов.