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15:19, 8 июня 2026Бывший СССР

На Украине признали продвижение России на важном направлении

Deep State: Армия России успешно продвигается в районе Константиновки
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Армия России успешно продвигается в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР), вытесняя войска Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает украинский аналитический центр Deep State, передает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Армия России продвинулась на западных подступах к Константиновке, свидетельствует карта Deep State», — отмечается в сообщении.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (RusVesna) сообщил, что в ходе штурма Константиновки Донецкой Народной Республики бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ прорвались во все районы города. Российские войска продвигаются из центра и закрепляются в западной и северной частях города. Сейчас идут ожесточенные бои за микрорайоны Берестовой, Нулевой, Второй и Центральный, а также за промышленную зону восточнее Цинкового микрорайона.

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