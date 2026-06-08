Deep State: Армия России успешно продвигается в районе Константиновки

Армия России успешно продвигается в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР), вытесняя войска Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает украинский аналитический центр Deep State, передает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Армия России продвинулась на западных подступах к Константиновке, свидетельствует карта Deep State», — отмечается в сообщении.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (RusVesna) сообщил, что в ходе штурма Константиновки Донецкой Народной Республики бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ прорвались во все районы города. Российские войска продвигаются из центра и закрепляются в западной и северной частях города. Сейчас идут ожесточенные бои за микрорайоны Берестовой, Нулевой, Второй и Центральный, а также за промышленную зону восточнее Цинкового микрорайона.