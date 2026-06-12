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04:36, 12 июня 2026Мир

КСИР предостерег суда от попыток пройти через Ормузский пролив

КСИР предостерег суда от попыток прохода через Ормузский пролив
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Amirhosein Khorgooi / ISNA / Reuters

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана предостерегли суда от попыток пройти через Ормузский пролив. Об этом сообщает «Аль-Алям» в Telegram-канале со ссылкой на командование КСИР.

«Мы продолжаем контролировать Ормузский пролив и будем действовать решительно в отношении любого судна, которое попытается его пройти», — указывается в публикации.

Ранее сообщалось, что Иран принял решение закрыть проход через Ормузский пролив для нефтяных танкеров и торговых судов. В заявлении подчеркивалось, что Вооруженные силы (ВС) Ирана будут атаковать любое судно, которое будет пытаться пройти через пролив.

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