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01:55, 11 июня 2026Мир

Иран вновь закрыл проход через Ормузский пролив

Иран объявил о закрытии прохода через Ормузский пролив из-за атак США
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Иран принял решение закрыть проход через Ормузский пролив для нефтяных танкеров и торговых судов. Как объявили в центральноv штабt военного командования ВС Ирана «Хатам аль-Анбия», это связано с атаками США. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении подчеркивается, что Вооруженные силы Ирана будут атаковать любое судно, которое будет пытаться пройти через пролив. «В связи с продолжением злодейства со стороны США и ввиду начала нападений их сил на некоторые южные регионы провинции Хормозган, с настоящего момента в связи с нестабильной обстановкой в регионе Ормузский пролив объявляется закрытым для движения любых типов судов», — говорится в сообщении.

Ранее США начали наносить дополнительные удары по целям в Иране. Центральное командование американских Вооруженных сил заявляло, что это сделано в целях самообороны.

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