Шведы поплатились за бросание камней в Россию

TV2: Трех шведов оштрафовали в Норвегии за кидание камней через границу с Россией

Трое граждан Швеции были задержаны и оштрафованы за кидание камней через границу Норвегии с Россией. Об этом сообщила Норвежская полиция, передает телеканал TV2.

Уточняется, что размер штрафа составил 8 000 крон (около 840 долларов США). По данным телеканала, закон запрещает совершать действия угрожающего или запугивающего характера, направленные на границу или через нее. Также запрещено вступать в контакт с людьми или вести разговоры через границу.

Ранее российское посольство в Стокгольме уличило Швецию в лицемерии и русофобии. В дипмиссии отметили, что власти Швеции гордятся своей свободой слова и говорят о независимости всех государственных органов и СМИ при принятии решений, но эти заявления скрывают под собой лицемерие и русофобию.