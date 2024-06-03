Российское посольство уличило Швецию в лицемерии и русофобии

Посольство России: под маской шведской свободы слова скрывается русофобия

Власти Швеции гордятся своей свободой слова и говорят о независимости всех государственных органов и СМИ при принятии решений, но эти заявления скрывают под собой лицемерие и русофобию, сообщило российское посольство в Стокгольме в Telegram.

«На самом деле все эти громкие слова — не более чем ширма», — подчеркнули в дипмиссии. Российские дипломаты обратили внимание на вышедшую в прошлом году «мыльную оперу о "русских шпионах" в Швеции». «В результате были получены поистине "разоблачающие" кадры: дипломаты занимаются спортом, передвигаются по территории дипмиссии, а еще отказываются отвечать на вопрос "скажите, а вы правда русский шпион?"», — говорится в посте.

В публикации также сообщается о выполнении шведскими СМИ директивы, направленной на дискредитацию российского Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом («Правфонд»). Помимо этого, посольство заявило об атаке на «Союз русских обществ в Швеции» и его представителей.

«В шведском "королевстве свободы слова" об этой свободе тут же забывают, если кто-то пожелает ею воспользоваться для выражения симпатий России», — резюмировали в дипмиссии.

Ранее министр обороны Швеции Пол Йонсон ответил на вопрос о праве Вооруженных сил Украины наносить удары по России западным оружием. По его словам, Киев имеет право на самооборону путем боевых действий, которые направлены против территории противника.