Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:48, 3 июня 2024Мир

Российское посольство уличило Швецию в лицемерии и русофобии

Посольство России: под маской шведской свободы слова скрывается русофобия
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Anna Hunko / Unsplash

Власти Швеции гордятся своей свободой слова и говорят о независимости всех государственных органов и СМИ при принятии решений, но эти заявления скрывают под собой лицемерие и русофобию, сообщило российское посольство в Стокгольме в Telegram.

«На самом деле все эти громкие слова — не более чем ширма», — подчеркнули в дипмиссии. Российские дипломаты обратили внимание на вышедшую в прошлом году «мыльную оперу о "русских шпионах" в Швеции». «В результате были получены поистине "разоблачающие" кадры: дипломаты занимаются спортом, передвигаются по территории дипмиссии, а еще отказываются отвечать на вопрос "скажите, а вы правда русский шпион?"», — говорится в посте.

В публикации также сообщается о выполнении шведскими СМИ директивы, направленной на дискредитацию российского Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом («Правфонд»). Помимо этого, посольство заявило об атаке на «Союз русских обществ в Швеции» и его представителей.

«В шведском "королевстве свободы слова" об этой свободе тут же забывают, если кто-то пожелает ею воспользоваться для выражения симпатий России», — резюмировали в дипмиссии.

Ранее министр обороны Швеции Пол Йонсон ответил на вопрос о праве Вооруженных сил Украины наносить удары по России западным оружием. По его словам, Киев имеет право на самооборону путем боевых действий, которые направлены против территории противника.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили о необходимости срочного контрнаступления ВСУ

      Экс-агент британской разведки прокомментировал новый план США по Украине

      Генерал НАТО предложил направить украинцев из Европы на передовую

      Клещи-монстры расползаются по Европе. Чем они опасны и доберутся ли до России?

      Реакцию российских военных на перехват дронов ВСУ «Баба Яга» сняли на видео

      Захарова отреагировала на снятие с самолета летевшего в Россию Скотта Риттера

      В Львовском ТЦК объяснили мотив сбивших велосипедиста для мобилизации военкомов

      Скотт Риттер назвал причину снятия с рейса в Россию

      Российские военные под Харьковом захватили французского наемника

      Риттер сообщил о снятом вместе с ним с рейса в Россию Наполитано

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше