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23:10, 26 мая 2024Мир

Швеция ответила на вопрос о праве ВСУ наносить удары по России западным оружием

Глава Минобороны Швеции заявил о праве ВСУ наносить удары по РФ западным оружием
СюжетРакетные удары по Украине:
Пол Йонсон

Пол Йонсон. Фото: Alvur Haraldsen / Ritzau Scanpix / Reuters

Министр обороны Швеции Пол Йонсон в беседе с Hallandsposten ответил на вопрос о праве Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносить удары по России западным оружием.

По его словам, Киев имеет право на самооборону путем боевых действий, которые направлены против «территории противника», пока это соответствует законам ведения военных конфликтов.

«Швеция поддерживает международное право и право Украины на самооборону», — заявил глава министерства.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории России. По мнению генсека, так как Киев не может наносить удары по «законным военным целям» в РФ, то стране сложно защитить себя.

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      Марина Совина
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