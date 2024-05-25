Столтенберг призвал разрешить Украине наносить удары по российским военным объектам. Что ответили в России?

Столтенберг призвал разрешить Украине наносить удары по военным объектам в РФ

Глава НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории России. Об этом он заявил в интервью The Economist.

Пришло время союзникам [по альянсу] подумать, следует ли им снять некоторые ограничения, которые они наложили на использование оружия, переданного Украине Йенс Столтенберг генсек НАТО

Столтенберг подчеркнул, что стратегию необходимо изменить сейчас, когда идут военные действия в Харьковской области, недалеко от границы. По мнению генсека НАТО, так как Киев не может наносить удары по «законным военным целям» в РФ, то стране сложно защитить себя. Вместе с этим, он выразил сомнение, что российское наступление в регионе приведет к прорыву.

НАТО не планирует отправлять войска на Украину

Столтенберг оценил вероятность отправки войск в страну.

У нас нет никаких намерений направлять сухопутные войска НАТО на Украину Йенс Столтенберг генсек НАТО

При этом он отметил, что альянс предоставляет Украине оружие, боеприпасы и помогает обучать солдат.

Генсек признал риск эскалации. Задача, по его словам, состоит в том, чтобы не допустить превращение конфликта полноценную войну между Россией и НАТО в Европе.

Столтенберг не знает, когда Украина сможет стать членом альянса

Точные сроки вступления Украины в НАТО неизвестны. Тем менее, Столтенберг заявил, что в альянса помогают Украине прийти к ситуации, когда будут созданы условия для этого.

По словам главы блока, Киеву следует соответствовать техническим стандартам альянса и повысить свою «операционную совместимость» с ним. Он также добавил, что для приема страны в состав объединения понадобится политическая воля руководства стран-участниц альянса.

Столтенберг подчеркнул что даже если ситуация на фронте станет благоприятной для Киева, он не сможет не стать членом альянса ещё долгие годы. Он также призвал не ожидать серьезных решений по Украине на саммите в Вашингтоне летом, посвященном 75-летию НАТО.

В Крыму назвали заявления Столтенберга попыткой запугать Россию и оказать на нее давление

Такое мнение выразил председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

Призыв Столтенберга есть ничто иное, как попытка коллективного Запада запугать Россию и оказать на нас давление. Это происходит на фоне успешного продвижения российской армии и усиления позиции России в случае возможных переговоров Заур Смирнов председатель Крымской межнациональной миссии

Смирнов заявил, что Украина уже наносит удары по территории РФ и добавил, что в случае стратегической опасности Москва примет меры, предусмотренные ее военной доктриной.