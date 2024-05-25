Столтенберг высказался о сроках вступления Украины в НАТО

Столтенберг заявил, что не знает сроки вступления Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал сроки вступления Украины в альянс. Об этом он высказался в беседе с The Economist.

Столтенберг заявил, что не знает точные сроки вступления Украины в НАТО. «Но мы помогаем Украине прийти к ситуации, когда будут созданы условия для этого», — отметил он.

По словам главы блока, Киеву следует соответствовать техническим стандартам альянса и повысить свою «операционную совместимость» с ним.