В НАТО оценили возможность ввода войск на Украину
Генсек НАТО Столтенберг заявил об отсутствии планов вводить войска на Украину
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал возможность ввода войск на Украину. Об этом он высказался в беседе с изданием The Economist.
Столтенберг напомнил, что альянс предоставляет Украине обучение солдат, оружие, а также боеприпасы. По его словам, страны-участницы не будут непосредственно участвовать с территории НАТО в боевых действиях в небе над Украиной или на земле.
« У нас нет никаких намерений направлять сухопутные войска НАТО на Украину», — отметил он.
Ранее сообщалось, что НАТО ищет способы участия в конфликте на Украине. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.