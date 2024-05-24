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23:49, 24 мая 2024Мир

В НАТО оценили возможность ввода войск на Украину

Генсек НАТО Столтенберг заявил об отсутствии планов вводить войска на Украину
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Remo Casilli / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал возможность ввода войск на Украину. Об этом он высказался в беседе с изданием The Economist.

Столтенберг напомнил, что альянс предоставляет Украине обучение солдат, оружие, а также боеприпасы. По его словам, страны-участницы не будут непосредственно участвовать с территории НАТО в боевых действиях в небе над Украиной или на земле.

« У нас нет никаких намерений направлять сухопутные войска НАТО на Украину», — отметил он.

Ранее сообщалось, что НАТО ищет способы участия в конфликте на Украине. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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      Марина Совина
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