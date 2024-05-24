Орбан заявил, что НАТО ищет способы участия в конфликте на Украине. Над этим уже работают несколько комиссий

Орбан заявил о подготовке НАТО к войне с Россией после слов политиков Запада

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что рабочие группы штаба НАТО в Брюсселе пытаются найти способ принять участие в конфликте на Украине.

По его словам, сейчас в центре Североатлантического альянса в Брюсселе над этим вопросом трудятся несколько комиссий — финансовая и по подготовке.

Конечно, не хочу раскрывать детали, но это все уже говорил генеральный секретарь НАТО — рабочие группы работают над тем, чтобы определить, как НАТО могла бы принять участие в этой войне Виктор Орбан премьер-министр Венгрии

Венгрия решила провести переоценку своей роли в НАТО из-за Украины

Орбан отметил, что Венгрия пересмотрит свою роль в рамках Североатлантического альянса, поскольку не хочет участвовать в потенциальной военной миссии блока на Украине.

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«Венгрия выступает против миссий НАТО на Украине. Правительство делает большую работу над тем, чтобы определить, как мы можем оставаться членом НАТО, не принимая участия в конфликте», — сообщил он.

По словам премьера, в Брюсселе знают о позиции Будапешта и даже придумали новый термин для страны — «неучастник».

Отправит ли НАТО войска на Украину?

Летом 2023 года бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен допустил, что войска НАТО могут принять непосредственное участие в конфликте на Украине.

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Однако действующий генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг не раз указывал, что у альянса нет подобных планов. Он подчеркивал, что НАТО не является участником конфликта, хотя оказывает поддержку Киеву.

Надо понимать, что важно поддерживать Украину, но также важно предотвратить войну между Россией и НАТО. Поэтому мы четко сказали, что не пошлем войска на Украину Йенс Столтенберг генсек НАТО

В свою очередь заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ отметил, что у альянса на данный момент нет ни планов, ни политической воли размещать войска на территории Украины. По его словам, все силы блока пока направлены на то, чтобы не допустить обострения конфликта между НАТО и Россией.

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин также сомневается в том, что альянс пойдет на такой шаг. Он считает, что вероятность отправки иностранных войск на Украину мала, так как подобное решение будет означать серьезное «развитие в рамках развязывания третьей мировой войны».