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17:25, 11 мая 2024Бывший СССР

Пушилин оценил вероятность отправки войск НАТО на Украину

Пушилин заявил, что не верит в отправку войск НАТО на Украину

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин оценил вероятность появления войск НАТО в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Его слова приводит ТАСС.

Пушилин заявил, что сомневается и не верит в то, что какая-либо из стран НАТО отправит свои регулярные войска на территорию Украины. При этом в интервью агентству глава ДНР отметил, что Киев давно экономически несостоятелен и живет и воюет за счет «подачек» западных стран.

По словам Пушилина, вероятность отправки иностранных войск на Украину мала, так как подобное решение будет означать серьезное «развитие в рамках развязывания третьей мировой войны».

Ранее также Пушилин заявил, что для России не стала сюрпризом информация о том, что граждане Франции принимают участие в боевых действиях в качестве инструкторов и наемников. Однако глава ДНР заметил, что подтверждений нахождения войск Франции в зоне СВО нет.

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      Андрей Ставицкий
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