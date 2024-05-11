Пушилин прокомментировал информацию о войсках Франции в зоне СВО

Пушилин заявил, что подтвержденной информации об участии войск Франции в СВО нет

Подтвержденной информации о нахождении войск Франции в зоне специальной военной операции (СВО) нет. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, чьи слова приводит РИА Новости.

Он пояснил, что для России нет особого удивления в том, что граждане Франции принимают участие в боевых действиях в качестве инструкторов и наемников.

«Сейчас такой информации, которую можно было бы назвать подтвержденной, что это уже войска Франции, отправленные в Донбасс, такой информации подтвержденной у меня на данном этапе нет», — сказал политик.

Ранее Пушилин призвал освободить русские города на Украине. «Это я говорю не про национальность, я говорю про мироощущение, я говорю про наше наследие, я говорю про наши общие города. Поэтому все эти города должны быть освобождены. А это помимо Харькова, Одессы Днепропетровска, это и ряд других, и Сумы», — подчеркнул он.

Помимо того, глава ДНР заявил, что Часов Яр будет освобожден. Он пояснил, что на данном этапе Минобороны России в полном объеме предоставляет информацию о боевых действиях. При этом учитывается возможность донесения данных до широких масс так, чтобы не навредить российским подразделениям.