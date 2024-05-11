Пушилин призвал освободить Одессу, Харьков, Днепропетровск и Сумы

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин призвал освободить русские города на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, все исторически русские города должны быть освобождены, так как там живут россияне. Даже те, кого ввели в заблуждение, считает политик, не перестали быть русскими.

«Это я говорю не про национальность, я говорю про мироощущение, я говорю про наше наследие, я говорю про наши общие города. Поэтому все эти города должны быть освобождены. А это помимо Харькова, Одессы Днепропетровска, это и ряд других, и Сумы», — подчеркнул он.

Ранее Пушилин заявил, что Часов Яр будет освобожден. Он пояснил, что на данном этапе Минобороны России в полном объеме предоставляет информацию о боевых действиях. При этом учитывается возможность донесения данных до широких масс, так чтобы не навредить российским подразделениям.