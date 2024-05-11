Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:22, 11 мая 2024Россия

Пушилин призвал освободить русские города на Украине

Пушилин призвал освободить Одессу, Харьков, Днепропетровск и Сумы

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин призвал освободить русские города на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, все исторически русские города должны быть освобождены, так как там живут россияне. Даже те, кого ввели в заблуждение, считает политик, не перестали быть русскими.

«Это я говорю не про национальность, я говорю про мироощущение, я говорю про наше наследие, я говорю про наши общие города. Поэтому все эти города должны быть освобождены. А это помимо Харькова, Одессы Днепропетровска, это и ряд других, и Сумы», — подчеркнул он.

Ранее Пушилин заявил, что Часов Яр будет освобожден. Он пояснил, что на данном этапе Минобороны России в полном объеме предоставляет информацию о боевых действиях. При этом учитывается возможность донесения данных до широких масс, так чтобы не навредить российским подразделениям.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      ЕС согласовал проект соглашения о гарантиях безопасности для Украины. Европейские послы создали документ на 11 страниц

      Украина заявила о планах окончательного принятия «формулы мира»

      В Петербурге автобус задымился во время движения

      США передали Украине «срочно необходимую» помощь из-за продвижения России

      Бывший муж Ксении Бородиной женился в третий раз

      В Белгороде пятый раз за сутки запустили сирену ракетной опасности

      Пушилин прокомментировал информацию о войсках Франции в зоне СВО

      Телеканал «Пятница!» раскритиковали за слова о Севастополе в эфире

      Военный эксперт высказался о влиянии мощной магнитной бури на технику в зоне СВО

      В ДНР сообщили о переходе ВСУ на дальнобойные ракеты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше